Eskişehir'de Hırsızlık ve Kaçakçılık Operasyonları: İki Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir evden gerçekleşen hırsızlık üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayına karışan 2 şüphelinin kullandıkları araç tespit edildi.

2 şüpheli, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde belirlenen adreslerde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çalınan malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Şüpheliler hakkında "hırsızlık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak elektronik sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından şüpheliye ait olduğu tespit edilen araçta yapılan aramada, 41 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.