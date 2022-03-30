Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çok sayıda hırsızlık suçundan aranan zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bazı evlerden hırsızlık olayları ile 3 aracın çalınmasının şüphelisini saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan Erhan U'nun (29) emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.