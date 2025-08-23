Eskişehir'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki bir iş yerinde bulunan çelik kasayı hırsızlık amacıyla açmaya çalmaya çalıştıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine pencereden giren kar maskeli iki zanlı, dükkandaki çelik kasayı, demir kesme makinesiyle açmaya çalıştı.

Zanlılar, başarısız olunca iş yerinden kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kameraları üzerinden çalışma başlatan Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 190 saatlik kamera kaydını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Polis düzenlediği operasyonda zanlılar E.E. ve H.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.