Eskişehir'de Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, çelik kasayı açmaya çalışan iki zanlı, kameralar aracılığıyla tespit edilerek tutuklandı.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine pencereden giren kar maskeli iki zanlı, dükkandaki çelik kasayı, demir kesme makinesiyle açmaya çalıştı.

Zanlılar, başarısız olunca iş yerinden kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kameraları üzerinden çalışma başlatan Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 190 saatlik kamera kaydını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Polis düzenlediği operasyonda zanlılar E.E. ve H.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Oğuz Ekici - Güncel
