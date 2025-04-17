Eskişehir'de Hırsızlık Suçundan Aranan 3 Kadın Yakalandı

ESKİŞEHİR'de haklarında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kadın hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 'Hırsızlık' suçundan 161 ayrı suç kaydı ve 86 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yeliz U., 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 54 ayrı suç kaydı bulunan Yonca S. (24) ile 7 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası 42 suçtan sabıkalı Gülbeyaz A.'nın (19) kent merkezinde olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan 3 kadın, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilirken, haklarındaki hapis cezaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.