Üye Girişi
Haberler
Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil, araç lastiği, kombi ve inşaat malzemeleri hırsızlıklarına ilişkin güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler tarafından gözaltına alınan zanlılar K.S, E.C, B.A. ve Ö.D, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu kişilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil, araç lastiği, kombi ve inşaat malzemeleri hırsızlıklarına ilişkin güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler tarafından gözaltına alınan zanlılar K.S, E.C, B.A. ve Ö.D, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu kişilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title