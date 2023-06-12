Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Eskişehir'de yapılan hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan demir iskele için çalışma başlattı ve şüphelileri kent merkezindeki adreslerde yakaladı. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Suç Araştırma Timi, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı İmişehir Mahallesi'nde yapımı devam eden bir fabrika inşaatından 300 bin lira değerindeki demir iskelenin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda şüpheli 5 kişiyi yakaladı.
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.