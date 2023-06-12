Eskişehir'de Hırsızlık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de yapılan hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan demir iskele için çalışma başlattı ve şüphelileri kent merkezindeki adreslerde yakaladı. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.