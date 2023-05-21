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Eskişehir'de hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Ekipler, bu çerçevede merkez Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde meydana gelen ev ve işyerlerinden 550 bin lira değerinde ziynet eşyası ile paranın çalınması olayına karıştıkları belirlenen D.U, Y.Y, G.T. ile A.S'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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