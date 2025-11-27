Haberler

Eskişehir'de Hırsızlık Olayı Kısa Sürede Çözüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Nuray Dinç'e ait evden hırsızlık yapan zanlı U.G, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan eşyalar, polisin hızlı müdahalesi ile sahibine teslim edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, kısa sürede yakalandı.

İlçeye bağlı Yaşamkent Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda Nuray Dinç'e ait evden akıllı saat, kablosuz kulaklık, şarj aleti, gözlük ve bir miktar para çalındığı ihbarı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli U.G'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Evinden çalınan elektronik eşya ve parayı teslim alan Nuray Dinç, gazetecilere, hırsızlığın ardından eve girdiğinde yaşadığı panikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduğunu söyledi.

Polisin olay yerine hızla geldiğini anlatan Dinç, "Sağ olsunlar hemen gelip ilgilendiler. Asayiş Şube Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Bir gün içinde olayı çözüp eşyalarımı bana teslim ettiler. Çabuk çözülmesi beni çok sevindirdi." dedi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.