Eskişehir'de hırsızlık eşyalarını satın alan şüpheli yakaladı

Eskişehir'de, hırsızlık olaylarından elde edilen malzemeleri satın aldığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Ekipler, bu çerçevede hırsızlık yoluyla elde edilen eşyaları satın aldığı tespit edilen Ceyhun A'yı saklandığı evde yakaladı.

Şüpheliye ait ev ve eklentilerindeki aramada, 1 tüfek, motosiklet, elektrikli bisiklet, 3 dizüstü bilgisayar, 1 televizyon, 1 jeneratör, 6 araç ses sitemi ile çok sayıda inşaat malzemesi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen Ceyhun A, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.