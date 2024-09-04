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Eskişehir'de Hemşirenin Cesedi Bulundu

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Eskişehir'de evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç'un cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

ESKİŞEHİR'de evliliğinin 1'inci yıl dönümünde, yaşadığı binanın otoparkındaki otomobilinin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulunan hemşire Tuğba Koç'un (25) cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Tuğba hemşirenin dün gözaltına alınan eşi A.K. ise bu sabah adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi 5628'inci Sokak'taki TOKİ Konutları otoparkında meydana geldi. Otoparkta park halindeki 26 AIC 139 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan kadını görenler, polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada isminin Tuğba Koç olduğu belirlenen kadının, boğazının kesilmesi sonucu öldüğü tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi ve savcının incelemelerinin ardından, Tuğba Koç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Aynı hastanede hemşire olan Tuğba Koç'un, A.K. ile geçen yıl 3 Eylül'de evlendikleri ve evliliklerinin 1'inci yıl dönümü olduğu belirtildi.

ALPU'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Tuğba hemşirenin cenazesi, bu sabah hastane morgundan ailesi tarafından teslim alındı. Hastane bahçesinde yapılacağı duyurulan tören, ailenin isteğiyle iptal edilirken, cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Alpu ilçesine götürüldü. Tuğba Koç, Alapınar Mahalle Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazıyla mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturma kapsamında dün gözaltına alına Tuğba Koç'un eşi A.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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