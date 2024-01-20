Eskişehir'de hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Kentte 10'uncusu düzenlenen yürüyüş, beyaz önlük giyen grubun katılımıyla Köprübaşı'ndan Yediler Parkı'na kadar sürdü.

Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapan Dr. Abdullah Najjar, Gazze'de halen sağlıklı su kaynağının, elektriğin, ulaşım ve can güvenliğinin bulunmadığını belirtti.

Gazze'de yemek ve kalacak yer bulma imkanının kısıtlı olduğuna dikkati çeken Najjar, şunları söyledi:

"Gazze mi yoksa tüm dünya mı yalnızlığa terk edildi? Ey vicdan sahipleri insanlığın dini, ırkı, dili, rengi olamaz. İnsan olmak, yardıma ihtiyacı olana el uzatmak için yeterlidir. 106 gündür susan dünya, 2 milyon Filistin halkını, katledilen 10 binden fazla çocuğu, 60 bini aşan yaralıyı ne zamana kadar görmezden gelecek? Filistin Kızılayının yaptığı açıklamaya göre günde 180 hamile kadın yetersiz koşullarda doğum yapmak zorunda kalıyor. 2 milyon Filistinli yerlerinden edilmiş durumda. Binlerce kişinin halen enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Son açıklamaya göre Filistin'de hizmet veren yalnızca 6 ambulans kaldı. Bu durum, 350 bin kişiye bir ambulans düştüğünü gösteriyor. Bu koşullarda sağlık çalışanları ne kadar özveriyle çalışsalar da yeterli ekipmana sahip olmadıkları için her dakika onlar için yaralı ve hastaların ölümüyle sonuçlanıyor. Doktorlar ve sağlık çalışanları kan görmeye, yaralı görmeye, aralıksız çalışmaya, uykusuz kalmaya, ailesini günlerdir görmemeye alışıktır ancak gelen yaralıya yardım eli uzatmamaya hiç alışık değildir."