Eskişehir'de Haziran ayında etkili olan dolu yağışı sonucu yerler beyaza büründü

Eskişehir'de bir anda bastıran dolu yağışı sonucu yerler beyaza bürünürken hayat durma noktasına geldi. Haziran ayında etkili olan dolu yağışı sonucu yerler beyaza büründü. Bölgede ekili tarım arazilerinde de dolu yağışından dolayı hasar oluştuğu öğrenildi.

Haziran ayında etkili olan dolu yağışı sonucu yerler beyaza büründü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir anda bastıran dolu yağışı sonucu yerler beyaza bürünürken hayat durma noktasına geldi.

İnönü İlçesi Oklubalı Mahallesi'nde dün etkili olan dolu yağışıyla hayat adeta durma noktasına geldi. Bir anda etkili olan dolu yağışıyla birlikte yerler beyaza büründü. Dolu yağışının yaşandığı bölgede hemen her yer kış aylarını aratmayacak şekilde beyaz örtüyle kaplandı. Yaz mevsimine girdiğimiz şu günlerde yoğun şekilde etkili olan dolu yağışı vatandaşı hayrete düşürdü.

Bölgede ekili tarım arazilerinde de dolu yağışından dolayı hasar oluştuğu öğrenildi.