Eskişehir'de Hayırseverlerden 200 Çocuğa Okul Yardımı
Eskişehir'de İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu tarafından özel gereksinimli, yetim, öksüz ve maddi durumu olmayan 200 çocuğun okul ihtiyaçları karşılandı. Hayırseverlerin topladığı para ile alınan okul formaları, eşofmanlar, spor ayakkabılar ve kırtasiye eşyaları çocukların ailelerine ulaştırıldı. Çocukların yüzlerindeki mutluluk ise gözlerden kaçmadı.
Eskişehir'de kendi aralarında para toplayan hayırseverler toplamda 200 çocuğun okul ihtiyacını karşıladı.
İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu tarafından özel gereksinimli, yetim, öksüz ve maddi durumu olmayan toplamda 200 çocuğun okul ihtiyaçları giderildi. Hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan parayla alınan okul formaları, eşofmanlar, spor ayakkabılar ve kırtasiye eşyaları çocukların ailelerine ulaştırıldı. Birbirinden renkli okul eşyalarıyla karşılaşan çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. - ESKİŞEHİR