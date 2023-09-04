Eskişehir'de Hayırseverlerden 200 Çocuğa Okul Yardımı

Eskişehir'de İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu tarafından özel gereksinimli, yetim, öksüz ve maddi durumu olmayan 200 çocuğun okul ihtiyaçları karşılandı. Hayırseverlerin topladığı para ile alınan okul formaları, eşofmanlar, spor ayakkabılar ve kırtasiye eşyaları çocukların ailelerine ulaştırıldı. Çocukların yüzlerindeki mutluluk ise gözlerden kaçmadı.