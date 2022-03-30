Eskişehir'de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle asfalt çalışmalarına başladı

Albayrak Bulvarında tretuvar çalışmasında bordür taşı düzenlemesini hızla tamamlayan ekipler, birçok yerel yönetime örnek olan ve parke taşına göre daha kullanışlı olan sıcak asfalt serimi ile yaptıkları desenli asfalt çalışmasına da taban asfalt serimi işleminden sonra başlayacak.

Mevsim sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ile iş programı kapsamındaki yol yapım bakım ve onarım çalışmalarına da başladıklarını belirten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi yetkilileri, "Ekiplerimiz, kent merkezinde Şahin Caddesindeki bakım onarım çalışmasını tamamlayarak Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda yol bakım onarımına başladı. Balsu Kavşağında da altyapı çalışmaları devam ediyor. Kırsalda ise Sivrihisar ilçesi Biçer Mahallesi yolu ile Mahmudiye ilçesi Türkmenmecidiye ve Beykışla Mahalleleri arasında altyapı iyileştirme çalışmalarımız sürüyor" dediler.

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