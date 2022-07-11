ESKİŞEHİR'DE 'HATIRLATMA DOZU' KUYRUĞU

ESKİŞEHİR'de 'hatırlatma' dozu sisteminin açılması ile randevu alıp gelenler, hastane önlerinde kuyruk oluşturdu. Bugün 1000 kişinin randevu alıp, aşı olduğu belirtildi.

Türkiye'de vaka sayılarının artması ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 'hatırlatma dozu' çağrısı yaptı. Çağrı sonrası Eskişehir'deki hastanelerde yoğunluk oluştu. Randevu alıp Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gelenler, aşı merkezinin önünde kuyruklara neden oldu. MHRS sisteminden kontrolleri sağlanan kişiler, 4'üncü doz aşılarını oldu. 'Hatırlatma dozu' sisteminin açılması ile birlikte bugün 1000 kişinin randevu alıp, aşı olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın çağrısının ardından hemen randevu alıp, geldiğini belirten Ece Canpolat, "Aşıların, hastalığın korunmasında önemli olduğunu düşünüyorum. Herkese de aşılarını olmasını tavsiye ediyorum. Bugün 4'üncü dozumu oldum. Vakaların son günlerde artış göstermesinden dolayı endişe ettim ve o yüzden gelip, aşımı yaptırdım" dedi.

'AŞIYA RAĞBET OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

İbrahim Türk de 4'üncü doz aşısını olduğunu belirterek, " Sağlık Bakanlığı'nın hatırlatma dozu çağrısı üzerine dün randevumu aldım. Biraz sıra var ancak yapacak bir şey yok. Bu kuyruk normal, aşıya rağbet olduğunu gösteriyor. Aşı olmamız önemli. Herkese buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Daha kötü olaylar olmaması için herkes aşı olmalı" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son dönemde vaka artışı görülen Eskişehir'de en az iki doz aşı olanların nüfusa oranı yüzde 86,2 oldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel