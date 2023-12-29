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Eskişehir'de Hatalı Park Eden Araç Sürücülerine Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de polis ekipleri, hatalı park eden araç sürücülerine para cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayetler üzerine harekete geçerek hatalı park yapılan noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 976 araç sürücüsüne 438 bin 180 lira cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince, hatalı park eden araç sürücülerine para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentteki bazı noktalara hatalı park yapıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

Denetimler neticesinde hatalı park edilmesi ve park yasağı olan yerlerde araç park ettiği belirlenen 976 araç sürücüsüne 438 bin 180 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Ceza Trafik Spor Güncel Haberler

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