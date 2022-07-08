ESKİŞEHİR - Hareket halindeki hafif ticari araç yandı Eskişehir'de hareket halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Eskişehir'de hareket halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İnhisar Sokağı'nda su dağıtımı yapan Cihan Yolal idaresindeki 26 AAH 280 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bu sırada araçta patlama meydana geldi. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı araçtaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aracın yanma anı ve bu sırada meydana gelen patlama, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. AA / Güncel Güncel Haberler

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