Eskişehir'de Hamamda Fenalaşan Kişi Hayatını Kaybetti
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir hamamda fenalaşarak düşen 70 yaşındaki Mehmet Alıcı, hastanede hayatını kaybetti. Alıcı'nın düşmesi sonucu sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi ancak kurtarılamadı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki hamamda fenalaşarak düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hamamyolu Caddesi'ndeki hamama giden 70 yaşındaki Mehmet Alıcı, henüz bilinmeyen nedenle fenalaştı. Dengesini kaybederek düşen Alıcı, başını mermer zemine çarptı.
Alıcı'nın düşmesi üzerine hamamdaki görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sedyeyle hamamdan alınarak ambulansa taşınan Alıcı'nın kalbi durdu.
Ambulansta ekiplerin müdahalesi sonucunda kalbi tekrar çalıştırılan Alıcı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Alıcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alıcı'nın cezanesinin defnedilmek üzere Samsun'a gönderildiği öğrenildi.