Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli operasyonla yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli operasyonla yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli operasyonla yakalandı

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hırsızlık, basit yaralama ve kasten öldürme suçlarından aranan K.T, B.A, M.D, A.T, F.T, Ş.K. A.T, F.D. ile İ.C. yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler

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