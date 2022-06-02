Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli operasyonla yakalandı - Haberler

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli operasyonla yakalandı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda hırsızlık, basit yaralama ve kasten öldürme suçlarından aranan K.T, B.A, M.D, A.T, F.T, Ş.K. A.T, F.D. ile İ.C. yakalandı.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Emrah Yaşar - Güncel