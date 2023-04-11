Üye Girişi
Haberi Paylaş
Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 2'si firari hükümlü 6 kişi yakalandı.

Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan arama kararı bulunan 2'si firari hükümlü 6 kişi yakalandı.

Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetim ve kontrollerde gözaltına alınan 6 kişinin yanlarında 3 tabanca ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerden M.İ'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 9 ay 10 gün, F.T'nin ise "hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu belirlendi.

Firari hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer 4 kişinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title