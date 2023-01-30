Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Eskişehir'de firari hükümlü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Eskişehir'de firari hükümlü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kent merkezinde denetim yapan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği M.A'yı takibe aldı.
Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin "Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve silahla yağma" suçlarından arandığı 23 yıl 31 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel