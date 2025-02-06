Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

Eskişehir'de Hakkında Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de Hakkında Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarma ekipleri, 'hırsızlık' suçundan 16 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti. Ayrıca, emniyet kemeri denetimlerinde 9 sürücüye işlem yapıldı.

Eskişehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Dedektif Timleri ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Tepebaşı ilçesinde icra edilen faaliyette, "hırsızlık" suçundan 16 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Polisten emniyet kemeri denetimi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

284 araç ve sürücüsünü kontrol eden ekipler, emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 9 sürücüye işlem uyguladı.

Denetimlerde tüm sürücü ve yolculara, emniyet kemeri kullanımına bağlı olarak trafik kazalarında araçların devrilmesi sonucu yolcuların araçtan dışarı savrulmalarından dolayı ölüm veya yaralanmaların meydana geldiği hususunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
img

İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
img

Kar yağışı yurdu esir aldı! 25 ilde okullar tatil edildi
img

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.