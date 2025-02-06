Eskişehir'de Hakkında Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Eskişehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Dedektif Timleri ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Tepebaşı ilçesinde icra edilen faaliyette, "hırsızlık" suçundan 16 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Polisten emniyet kemeri denetimi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

284 araç ve sürücüsünü kontrol eden ekipler, emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 9 sürücüye işlem uyguladı.

Denetimlerde tüm sürücü ve yolculara, emniyet kemeri kullanımına bağlı olarak trafik kazalarında araçların devrilmesi sonucu yolcuların araçtan dışarı savrulmalarından dolayı ölüm veya yaralanmaların meydana geldiği hususunda bilgilendirme yapıldı.