Eskişehir'de Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı
Eskişehir'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı. Sürücü U.T'ye 2 farklı maddeden toplam 13 bin 601 lira ceza kesildi.
Eskişehir'de 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
U.T, idaresindeki 26 ALM 020 plakalı hafif ticari araç, Odunpazarı Vadişehir Mahallesi Özlem Caddesi'nde B.D. idaresindeki 26 ND 725 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan B.D, Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücülerden U.T'ye 2 farklı maddeden 13 bin 601 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel