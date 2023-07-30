Eskişehir'de Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
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Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Karagözler Mahallesinde seyreden Emir Aytaç K. idaresindeki 26 VE 480 otomobille Kerem S. yönetimindeki 26 RH 186 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kerem S. hakimiyetindeki hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Karagözler Mahallesinde seyreden Emir Aytaç K. idaresindeki 26 VE 480 otomobille Kerem S. yönetimindeki 26 RH 186 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Kerem S. hakimiyetindeki hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.