Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler

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Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Burak Ünal idaresindeki 26 AEB 552 plakalı hafif ticari araç, Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'nde Ramazan Cihan'ın kullandığı 26 PE 686 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Cihan ile aynı araçta bulunan Firdevs Ceren Cihan, Müzeyyen Erdoğdu, Sabriye, Saadet ve Baturay Sert yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Ramazan Cihan, Burak Ünal, Eskişehir, Tragger, Güncel, Haberler

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