Eskişehir'de Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Eskişehir'de hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muharrem Büyükcan (80) idaresindeki 43 BD 478 plakalı hafif ticari araç, Eskişehir- Ankara kara yolunun Kanlıpınar mevkisinde şarampole devrildi.
Aracın motorunun yerinden çıktığı kazada, sürücü Büyükcan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekibi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Büyükcan, kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.