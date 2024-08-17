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Eskişehir'de Hafif Ticari Araç Kundaklandı

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Eskişehir'de otomobille gelen şüpheliler, park halindeki hafif ticari aracı yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR'de, otomobille gelen şüpheliler, park halindeki hafif ticari aracı, motor kısmına yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Şüphelilerin aracı kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheliler, Ayşe Topçu'ya ait park halindeki 26 ADM 951 plakalı hafif ticari aracı, motor kısmına yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek tüm aracı sarmasını önledi. Aracın kundaklanma anları ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki hafif ticari aracın yanına otomobille gelen şüphelilerden biri, yolcu koltuğundaki camdan uzanarak yanıcı madde döküp ateşe verdi. Daha sonra ise sokaktan ayrıldığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, kullandıkları aracın plakasından yola çıkıp şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir 3-sayfa Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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