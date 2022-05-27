Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı - Haberler

Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Bursa'dan Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına gelen ve 3 gündür haber alınamayan kızın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bursa'dan Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına gelen ve 3 gündür haber alınamayan kızın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis merkezine başvuran 16 yaşındaki Y.K'nin yakınları, 3 gün önce Eskişehir'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünden inen kızlarından haber alamadıklarını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, kayıp kızın bulunması için kent genelinde çalışma yürütüyor.
AA / Emrah Yaşar - Güncel