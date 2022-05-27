Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de haber alınamayan 16 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı

Bursa'dan Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına gelen ve 3 gündür haber alınamayan kızın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bursa'dan Eskişehir'de yaşayan teyzesinin yanına gelen ve 3 gündür haber alınamayan kızın bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis merkezine başvuran 16 yaşındaki Y.K'nin yakınları, 3 gün önce Eskişehir'den Bursa'ya giden yolcu otobüsünden inen kızlarından haber alamadıklarını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, kayıp kızın bulunması için kent genelinde çalışma yürütüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Polis, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title