Eskişehir'de Güvenlik ve Trafik Uygulaması Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Yeşiltepe Mahallesi'nde asayiş ve trafik kontrolü gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 395 kişi ve 157 araç sorgulandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde 21.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamaya, çeşitli birimlerden 19 ekip ve 51 personel katıldı.

Denetimlerde 395 kişi ve 157 araç sorgulanırken, 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
