Eskişehir'de Güvenlik ve Trafik Uygulaması

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü, kentte güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla geniş çaplı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. 500 polisle yapılan operasyonda önemli kavşaklarda trafik kontrolü yapılırken, parklarda da dron kullanıldı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 500 polis ve çok sayıda ekibin katılımıyla kentteki park ve bahçelerde, umuma açık yerlerde, Porsuk Çayı çevresinde geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamada kritik yerlere çevik kuvvet noktaları oluşturuldu. Çalışmada şüpheli şahıslar incelendi.

Umuma açık yerlerde uygulama yapılırken önemli kavşaklarda da eş zamanlı trafik uygulaması yapıldı.

Parklardaki uygulamalarda dronlardan da faydalanıldı.

Çalışmada, 7 işletmeye kurallara uymadıkları için işlem yapılırken, bir kişiden de uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
