Eskişehir'de Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek ocak ayı verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile valilikte düzenlenen toplantıda, "Türkiye'nin Huzuru, Güvenli Şehir Eskişehir" olarak çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Terörle ilişkili olarak ocak ayı içinde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren Vali Aksoy, 2024 ocak ayında 11 terör olayına müdahale edilmişken, 2025 yılında 15 olaya müdahale edildiğini belirtti.

Bu kapsamda 11 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Aksoy, 1 kişinin tutuklandığını, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

Asayiş olaylarında bir önceki yılın ocak ayı içinde 815 olayın meydana geldiğinin bilgisini veren Aksoy, "2025 yılı ocak ayında ise 700 olay meydana gelmiş, yüzde 14,1'lik bir azalış söz konusudur. 'Konut dokunulmazlığı' ihlalinde yüzde 42,1, 'kasten öldürme'de yüzde 80, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'da yüzde 33,3, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma'dan yüzde 18,9, 'hakaret'te yüzde 6,1, 'çocuğun cinsel istismarı'nda yüzde 52,1, 'kasten yaralama'da yüzde 12,3, 'cinsel saldırı'da yüzde 37,5 'tehdit'te de yüzde 12,8'lik bir azalma gerçekleşmiştir, bir önceki yılın ocak ayı ile 2025 yılının ocak ayını kıyasladığımızda." diye konuştu.

Çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 236 kişinin yakalandığını dile getiren Aksoy, "11 kişi hakkında da ifadeleri için işlem yapılmıştır. 0-5 yıl arası hapis cezası olan 183 kişi, 5-10 yıl hapis cezasına çarptırılan 39 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 14 kişi olmak üzere ocak ayı içinde toplamda 236 kişi yakalanarak cezaevine gönderilmiştir. Şehrimizin huzur ve güvenliği için şok uygulamalarımıza devam ediyoruz. 47 bin 290 şahıs sorgulanmış, aranması olan 90 kişi yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelenin en önem verdikleri konulardan biri olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

"Ocak ayı itibariyle baktığımızda Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesinde düzenlenen 'uyuşturucu imal ve ticareti'yle ilgili düzenlenen 24 operasyon yapılmış, 35 gözaltı olup bunların 20'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrolle serbest bırakılmıştır. 190. ve 191. maddelerde düzenlenen 'kullanıcılık' ve diğer hususlarla ilgili 147 olaya müdahale edilmiş, 189 kişi gözaltına alınmış biri tutuklanmış, biri de adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Toplamda 21 tutuklu, 4 adli kontrol söz konusudur. Bu operasyonlarda ele geçirilen narkotik maddelere baktığımızda 638 gram esrar, 172 gram kokain, 4 kilo 969 gram sentetik uyuşturucu, 31 bin 105 sentetik ecza, 24 sentetik hap ele geçirilmiştir."

"Ocak ayı içerisinde 908 yabancıya kimlik denetimi yapıldı"

Aksoy, düzensiz göçle etkili bir mücadele sürdürüldüğünü dikkati çekerek, "Ocak ayında 17 olaya müdahale edilmiştir. 5 organizatör yakalanmıştır ve hakkında adli işlem yapılmıştır. İçişleri Bakanlığımızca ilimize gönderilen 3 mobil göç aracıyla şehrin nüfusunun hareketli olduğu noktalarda denetimler gerçekleştirilmiştir. Ocak ayı içerisinde 908 yabancıya kimlik denetimi yapılmış ve 10 düzensiz göçmen tespit edilerek bunlarla ilgili işlemler yapılmıştır." dedi.

6 Şubat 2023'te asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremlerini yaşadıklarını ve yarın bu depremlerin yıldönümü olduğunu hatırlatan Aksoy, "Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde yaralanan ve hala tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Depremi unutmadan, depremle ilgili alabileceğimiz tedbirleri alarak bundan sonraki yaşamımızı bu anlamda daha farklı bir noktaya taşımamız gerektiğini ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, hem Eskişehir'in hem de Türkiye'nin huzuru için bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.