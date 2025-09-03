Eskişehir'de "Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında, kentte huzur ve güvenliğe yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Aksoy, Valilik'te düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin huzuru için, "Güvenli Şehir, Eskişehir" sloganıyla çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla göre yüzde 5,3'lük azalış olduğunu ifade eden Aksoy, şöyle devam etti:

"Bu konuda ilgili birimlerimizin yoğun gayretleriyle suçlarda azalma gerçekleşmiştir. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta bir önceki yıla göre yüzde 14,7'lik bir azalış söz konusudur. Topluma karşı işlenen suçlarda önceki yıla göre yüzde 5,9'luk azalış vardır. Bir önceki yıl 337 olay meydana gelmişken, bu yıl 297 olay ağustos ayında meydana gelmiştir."

Aksoy, trafiğin, üzerinde hassasiyetle durdukları konu olduğunu dile getirerek, "Kazaların önlenmesi, azaltılması, ölümlü, maddi hasarlı ve yaralamalı kazaların en aza indirilmesi konusunda trafik birimlerimiz yoğun gayret içerisinde çalışmaktadır. Bir önceki yıl ile kıyasladığımızda kaza yerindeki ölümlerde azalış söz konusudur. Önceki yıl 6 kişi hayatını kaybetmişken, bu yıl 1 kişi hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uyması gerektiğini hatırlatan Aksoy, "Özellikle kazaların büyük bir çoğunluğu aşırı hızdan, emniyet kemeri takmamaktan ve araç kullanırken cep telefonu kullanmaktan kaynaklıdır. Bu konuda sürücülerimizin ve yayalarımızın dikkatli olması, kazaların sayısının azaltılmasında bizlere çok önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Kentte meydana gelen kazaların yüzde 53'ünün motorların karıştığı kazalar olduğunu bildiren Aksoy, "Bu konuda motor kullanıcıları ve kuryelerin daha dikkatli olmalarını istiyor ve bekliyoruz." diye konuştu.

Aksoy, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere ve öğretmenlere başarılar dilediğini ifade ederek, kentte bulunan 3 üniversitede 65 bin öğrenci olduğunu ve boş kontenjan bulunmadığını vurguladı.

Eskişehir ve ilçelerinin kurtuluş günlerini kutladığını kaydeden Aksoy, "Bu anlamda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.