Eskişehir'de Gündüzler İlkokulu ve Ortaokulu Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de kamu kaynaklarıyla inşa edilen Gündüzler İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi. Vali Aksoy, okulun kırsal alanda eğitim imkanlarını artırdığını ve tarımsal üretime katkıda bulunacağını vurguladı.

Eskişehir'de kamu kaynaklarıyla inşa edilen Gündüzler İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılış töreni yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okulun açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Aksoy, Gündüzler Mahallesi'nin bölgede tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü önemli bir yer olduğunu bildirdi.

Devlet Su İşleri tarafından yapılan sulama göletinin tarımsal üretime katkı sağladığını belirten Aksoy, "Tarımsal üretimin gelişmesi, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları yerde kalmasını ve faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak açısından oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Vali Aksoy, yeni okul binasının kırsal alanda eğitim imkanlarını artırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mahallemiz için büyük bir ihtiyaç olan bu okulumuzu inşa ederek kırsal alanda eğitim görme imkanını artırmış bulunuyoruz. Önceden prefabrik binalarda hizmet veren okulumuz, artık modern ve güzel bir eğitim binasına kavuştu. Bu okul sayesinde öğrencilerimizin şehir merkezine göç etmeden eğitimlerine devam edebilmesi sağlanmıştır. Eskişehir genelinde birçok okul inşaatımız devam ediyor. Yatırım programlarımız doğrultusunda yeni ihalelerle daha fazla eğitim kurumunu hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Gençlerin okulda alacakları eğitimle gelecekte ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak bireyler olarak yetişeceğini vurgulayan Aksoy, okulun yapımında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Program, öğrencilerin gösterilerini sunmasının ardından Vali Aksoy ve protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle sona erdi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Merakla beklenen rapor paylaşıldı! İşte emekli zammı konuşulan rakam

Emekliye yapılacak zammı yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu
Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor

Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

İlk transferini Galatasaray'dan yapıyor
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.