Eskişehir'de Gümrük Kaçağı Ürün Operasyonu: 451 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Eskişehir'de gümrük kaçağı ürün sattığı değerlendirilen bir şahsa yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 451 bin lira değerinde malzeme ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların kaçak yollardan temin ettiği parfüm, güneş gözlüğü ve taklit marka tişörtleri piyasaya sürerek satış yapacaklarını öğrenmesi üzerine çalışma düzenledi. Yapılan operasyonda araçlarda yapılan aramada 224 adet yabancı menşei faturasız parfüm, 20 adet faturasız güneş gözlüğü ve 120 adet taklit markalı tişört ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Eskişehir'de gümrük kaçağı ürün sattığı değerlendirilen bir şahsa yönelik jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 451 bin lira değerinde malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Alpu ilçesinde yaşayan şüpheli şahısların kaçak yollardan temin ettiği gümrük kaçağı parfüm, güneş gözlüğü ve taklit marka tişörtleri müşteri buldukça piyasaya sürerek satış yapacaklarının öğrenilmesi üzerine çalışma düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramada, 224 adet yabancı menşei faturasız parfüm, 20 adet faturasız güneş gözlüğü ve 120 adet taklit markalı tişört ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada toplam 451 bin TL değerinde malzeme ele geçirilirken, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler hakkında 'Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR