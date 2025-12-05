EGM'den Eskişehir'de görevli polisin sosyal medyada görüntülerinin paylaşılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), görüntüleri bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Eskişehir'de görevli polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Eskişehir ilinde görevli bir polis memuruna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Polis memuru görevden uzaklaştırılarak, konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'müzce polis başmüfettişi görevlendirilmiştir."