Eskişehir'de Gölette Kaybolan Gençten Acı Haber

ESKİŞEHİR'de kaçan topu almak için girdiği gölette kaybolan Turgay Başar'ın (16) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyitgazi ilçesi Yapıldak Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Başar, arkadaşları ile Yapıldak Göleti kıyısına inek otlatmak için geldi. Burada arkadaşları ile top oynayan Başar, gölete düşen topu almak için suya girdi. Başar'ın gölette kaybolduğunu gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 saatlik arama çalışmasının ardından Başar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)