Eskişehir'de Gölette Kaybolan Gencin Cesedi Bulundu

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde, sulama göletine düşen 18 yaşındaki gencin cesedi bulundu. Olay yerine AFAD, AKUT, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan gencin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.