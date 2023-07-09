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Eskişehir'de Gölette Kaybolan Gencin Cesedi Bulundu

Eskişehir'de Gölette Kaybolan Gencin Cesedi Bulundu

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Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde, sulama göletine düşen 18 yaşındaki gencin cesedi bulundu. Olay yerine AFAD, AKUT, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan gencin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde, sulama göletine düşen 18 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Gündüzler Mahallesi'nde, sulama göletinin yakınına giden Soner Sınır (18), suya düştü. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine AFAD, AKUT, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Suda bir süre arama yapan dalgıç ekipleri, Sınır'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Odunpazarı Eskişehir AFAD Güncel Haberler

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