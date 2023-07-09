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Eskişehir'de Gölette Boğulan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Eskişehir'de Gölette Boğulan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Güncel Haberler

Eskişehir'de bir genç sulama göletine düşerek boğuldu. Dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda gençin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ESKİŞEHİR'de sulama göletine düşerek boğulan Soner Sınır'ın (18) cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Gündüzler Mahallesi'ndeki sulama göletine giden Soner Sınır, bir süre sonra suya düşerek gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gölete AFAD, AKUT, jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaptığı arama çalışmasının ardından Soner Sınır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Sınır, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Güncel

Odunpazarı Jandarma Güncel Haberler

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