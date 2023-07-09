Eskişehir'de Gölette Boğulan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Eskişehir'de bir genç sulama göletine düşerek boğuldu. Dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda gençin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.