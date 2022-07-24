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Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı

İhlas Haber Ajansı - Bahadır Turgut - Güncel
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Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı Eskişehir'de Elon Musk'a ait Starlink uyduları gökyüzünde ışıklı zincir şeklinde görüldü.

Eskişehir'de gökyüzünde görülen ışık merak uyandırdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Elon Musk'a ait Starlink uyduları gökyüzünde ışıklı zincir şeklinde görüldü. Bu durumdan habersiz olan vatandaşlar gördüğü ışığı gizemli olarak değerlendirirken o anlar kameraya yansıdı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi'nde gökyüzünde beliren ışık vatandaşlar tarafından merakla karşılandı. Elon Musk'a ait Starlink uydularının uzaya fırlatıldığından habersiz olan vatandaşlar durumu gizemli olarak karşılarken o anlar amatör kamera ile kayda alındı.

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Güncel

Elon Musk Eskişehir Güncel Haberler

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