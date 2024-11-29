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Eskişehir'de Gıda Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor

Eskişehir'de Gıda Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Denetimler, üretimden tüketiciye kadar tüm aşamaları kapsıyor ve olumsuzluk tespit edilen işletmelere yasal işlemler uygulanıyor.

Eskişehir'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ekipleri, kamu sağlığını korumak ve tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla denetim ve kontrollerine devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, il genelinde gerçekleştirilen denetimlerin birincil üretimden tüketiciye kadar tüm aşamaları kapsayacak şekilde planlandığı, gıda üreten ve satan iş yerlerinin yanı sıra yem üretim ve satış yerlerinde de ithalat ve ihracatta yapılan kontroller dahil olmak üzere işletmelerin onay ve kayıt durumlarının incelendiği bildirildi.

Şüphe, şikayet, izleme, izlenebilirlik, gözetim ve genel hijyen kuralları gibi birçok alanda resmi denetimlerin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, il ve ilçe müdürlüklerinde gıda kontrol ekiplerinin genel ve özel hijyen kuralları, kayıt yükümlülükleri, kullanılan ham maddeler, gıda ile temas eden maddeler, gıda işletmesinde çalışan personel eğitiminin ilgili tebliğ ve yönetmenliğe uygunluğu ve işletmenin çalıştırılması zorunlu personel çalıştırma yönüyle kontroller gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, kontrollerde olumsuzluk tespit edildiğinde işletmelere ekiplerce yasal işlemler uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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