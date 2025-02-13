Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak

ABD istihbaratından Orta Doğu'yu alev alev yakacak rapor
DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

"Bir gün bunu söyleyeceğimi hayal bile edemezdim"
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Eskişehir'de Geyik Boynuzu Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Geyik Boynuzu Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden geyik boynuzu satışı yapan bir kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliye karşı 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Eskişehir'de, ikinci el alışveriş sitesinde geyik boynuzu satış ilanı veren şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sosyal medya üzerinden geyik boynuzu satıldığı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, bir şüphelinin ikinci el alışveriş sitesinde geyik boynuzu satış ilanı verdiği belirlendi.

Bir geyik boynuzunu ele geçiren ekipler, şüpheli hakkında "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem başlattı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
img

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
img

Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne
img

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yıllardır aranan 200 bin kişiyi yakaladık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
Razaman kolisi, iftar menüsü, pide! Ramazan öncesi zam üstüne zam

Ramazan öncesi zam üstüne zam
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.