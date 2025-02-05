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Eskişehir'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Eskişehir'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emek Mahallesi Ormanlı Sokak'taki tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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