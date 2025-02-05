Eskişehir'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emek Mahallesi Ormanlı Sokak'taki tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.