Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir merkezli olarak Bolu ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli bahanelerle kredi kullandırdıkları birçok kişiyi 2 milyon TL dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli olarak Bolu ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli bahanelerle kredi kullandırdıkları birçok kişiyi 2 milyon TL dolandırdıkları iddiası ile yakalanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işlediği tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Sosyal medya üzerinden kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyen vatandaşlara yardımcı olacaklarına yönelik ilan veren şüpheliler, çeşitli bahanelerle kredi kullandırdıkları ya da hesabında para var ise bu paraları kendi hesaplarına transfer ettikleri birçok kişiyi yaklaşık 2 milyon TL dolandırdı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Eskişehir merkezli olarak Bolu ve Zonguldak illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Ş.F.G.K., N.Y., D.Ö., H.C., M.Y., F.T., E.K. ve S.Ş isimli 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 10 farklı adreste yapılan aramalarda, 19 adet cep telefonu, 62 adet banka kartı, 8 adet sim kart, 5 adet flash bellek, 2 adet tablet, 2 adet bilgisayar, 41 bin TL nakit para ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR