Eskişehir'de kavga anonsuna gelen polislere sürpriz kutlama yapıldı

Eskişehir'de gençler, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılını kutlamak için ilginç bir organizasyon düzenledi. Kavga ihbarı yaparak olay yerine gelen polislere, meşalelerle ve pastayla sürpriz yapıldı.

Eskişehir AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da katılımıyla yapılan organizasyonda, kavga ihbarına gelen polislere sürpriz yapıldı.

Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde bir araya gelen Şarhöyük ve Zafer mahallelerinin gençleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci yılını kutlamak için hazırlık yaptı.

Caddede bulunan bir işyerinde bir araya gelen gençler, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ı da davet etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne oluşturdukları kavga ihbarının üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine, meşaleli ve pastalı kutlama yapıldı.

Organizasyon pasta kesimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Polislere yapılan sürpriz organizasyonuna AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Romanlar Derneği Başkanı Erdebil Ferdi Güder, Eskişehirli İş İnsanı İsmail Faruk Kılıç ve çok sayıda mahalle genci katıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
