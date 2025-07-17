Eskişehir'de Geleneksel Sünnet Şöleni Düzenlendi

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Eskişehir'de Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde çocuklar, şehir turu yaparak Vali Hüseyin Aksoy'dan hediyeler aldı.

Eskişehir'de, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı padişahı İkinci Bayezid'in, 529 yıl önce Amasya'da kaleme aldığı vakfiyesi uyarınca düzenlenen şölen, Reşadiye Camisi'nde dua okunmasıyla başladı.

Daha sonra süslenmiş otomobillerle şehir turu yaptırılıp Vilayet Meydanı'na getirilen çocuklar, burada Vali Hüseyin Aksoy ve diğer ilgililerce karşılandı.

Açıklamada Vilayet Meydanı'ndaki konuşmalarına yer verilen Vali Aksoy, geçmişten bugüne uzanan anlamlı bir vakfiyeyi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İkinci Bayezid'in ortaya koyduğu bu vakfiyenin sadece tarihi bir belge değil aynı zamanda sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın güçlü bir örneği olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bugün burada, bu anlamlı vesileyle çocuklarımızın sevincine ortak olduk. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek bizler için en büyük ödüldür. Bu geleneğin yaşatılmasında emeği geçen başta Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, evlatlarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek sürmelerini temenni ediyorum."

Vali Aksoy, konuşmasının ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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