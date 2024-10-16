Eskişehir'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Eskişehir'de, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nda Erasmus Günleri kapsamında "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Dünya genelinde 14-19 Ekim'de kutlanan Erasmus Günleri'nde, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlkokulu'nda gerçekleştirilen şenliğe tüm paydaşlar "ErasmusDays" pankartlarıyla katıldı.

Patenli öğrencilerin gösterisi ve geleneksel çocuk oyunlarından oluşan şenlikte renkli görüntüler yaşandı. Paydaşların Erasmus+ programı ile ilgili farkındalığının artırılması amaçlanan şenlikte, öğrenciler geleneksel çocuk oyunları ile eğlendi.

Okulun, "Erasmus+ KA210 Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri" kapsamında Letonya, Romanya ve İtalya'dan ortaklarla yürüttüğü "A School For Everyone" projesinde kapsayıcı eğitimle ilgili eş zamanlı etkinlikler gerçekleştirildi.

Proje ile öğretmen ve öğrenciler, ulus ötesi fiziksel hareketlilikler yaparak çevrim içi toplantılarla bir araya geldi.