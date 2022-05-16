Eskişehir'de "Geleceğimiz İçin İklim İçin Tek Yürek" projesi başladı

Türkiye Ulusal Ajansı ve AB Komisyonu tarafından desteklenen Erasmus + KA2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamındaki "Geleceğimiz İçin İklim İçin Tek Yürek" projesi, Eskişehir 1. Hava İkmal Bakım Merkezi İlköğretim Okulunda başlatıldı.

Okul Müdürü Nurettin Ateş, AA muhabirine, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu belirterek, iklim değişikliği konusunda okul olarak yürüttükleri TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitim ve Bilim Okulları projelerinin yanı sıra eko okul projelerinin bulunduğunu kaydetti.

İklim değişikliği temasını sürekli işlediklerini ifade eden Ateş, şunları söyledi:

"Okul olarak deneyim ve birikimlerimizi uluslararası boyuta taşımak istedik. Bu amaçla Türkiye Ulusal Ajansı'nın ve AB komisyonunun desteklediği ERASMUS K229 projemiz hibe kazandı. Geleceğimiz İçin İklim İçin Tek Yürek adlı projemizde şu anda İtalya, İspanya ve Polonya'dan 21 öğrenci 11 öğretmen misafirimiz buradalar. Birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştireceğimiz etkinliklerle iklim değişikliğinin eğitimsel boyutunu ele alacağız. Bugünden başlayıp bu projenin sosyal, kültürel ve küresel anlamda çok büyük katkılarını gördük ve görmeye devam edeceğiz. Okulumuzda yürüttüğümüz Eko Okul, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinde iklim değişikliği temasının eğitimsel boyutunu ele aldık. İklim krizinin eğitimsel boyutunda, ortak ülkeler olarak gerçekleştirilen eş zamanlı proje etkinlikleriyle bugünden sosyal, kültürel ve global düzeyde yararlarını görmekteyiz. Projemiz, ülkemize olduğu gibi Avrupa eğitimine ve iş birliğine katkıda bulunmaktadır."

Projenin koordinatör öğretmeni Reyhan Tuna ise projenin amaçlarından birinin de öğrencileri iklim değişikliği konusunda daha fazla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğunu belirtti.

İklim değişikliği konusunda nelerin yapılabileceğini, projeye dahil olan İtalya, İspanya ve Polonya ile birlikte çalıştıklarını anlatan Tuna, şunları söyledi:

"Projeye dahil olan 4 ülke olarak ortak okullarla çalışıyoruz. Beş konu etrafında projemizi çerçeveledik. Biyolojik çeşitlilik, enerji, yenilenebilir enerji, tasarruf bunların hepsini projemiz içerisinde işliyoruz."

İtalya, İspanya ve Polonya'dan gelen 21 öğrenci ve 11 öğretmen, okul öğrenci ve öğretmenler tarafından okul girişinde coşkuyla karşılandı. Türk öğrencilerin hazırladığı etkinlik yabancı öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.