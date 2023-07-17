Eskişehir'de Geçmişe Dayalı Husumetten Kaynaklanan Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü

Eskişehir'de geçmişe dayalı bir husumetten dolayı çıkan silahlı kavgada 43 yaşındaki Selahattin Yurdusever'i öldüren ve olay yerinden kaçan 2 kardeş, yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de geçmişe dayalı bir husumetten dolayı çıkan silahlı kavgada 43 yaşındaki Selahattin Yurdusever'i öldüren ve olay yerinden kaçan 2 kardeş, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Muttalip Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçmişe dayalı husumetleri bulundukları öğrenilen 43 yaşındaki Selahattin Yurdusever ile Vedat A. (23) ve kardeşi Osman A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Selahattin Yurdusever, Vedat A. tarafından silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yurdusever, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu cinayet şüphelisi kardeşler, saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR