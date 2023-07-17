Eskişehir'de Geçmişe Dayalı Husumet Nedeniyle Bir Şahsı Silahla Vurarak Öldürmekten Gözaltına Alınan 2 Kardeşten Birisi Tutuklandı

Eskişehir'de geçmişe dayalı husumet nedeniyle bir şahsı silahla vurarak öldürmekten gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklanırken, diğer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'nde geçmişe dayalı husumetten dolayı Selahattin Yurdusever'i (43) silahla vurarak öldüren Vedat A. (23) ve kardeşi Osman A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, kardeşi Osman A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de geçmişe dayalı husumet nedeniyle bir şahsı silahla vurarak öldürmekten gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklanırken, diğer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'nde geçmişe dayalı husumetten dolayı Selahattin Yurdusever'i (43) silahla vurarak öldüren Vedat A. (23) ve kardeşi Osman A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, kardeşi Osman A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR