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Eskişehir'de Geçmişe Dayalı Husumet Nedeniyle Bir Şahsı Silahla Vurarak Öldürmekten Gözaltına Alınan 2 Kardeşten Birisi Tutuklandı

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Eskişehir'de geçmişe dayalı husumet nedeniyle bir şahsı silahla vurarak öldürmekten gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklanırken, diğer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'nde geçmişe dayalı husumetten dolayı Selahattin Yurdusever'i (43) silahla vurarak öldüren Vedat A. (23) ve kardeşi Osman A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, kardeşi Osman A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de geçmişe dayalı husumet nedeniyle bir şahsı silahla vurarak öldürmekten gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklanırken, diğer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'nde geçmişe dayalı husumetten dolayı Selahattin Yurdusever'i (43) silahla vurarak öldüren Vedat A. (23) ve kardeşi Osman A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, kardeşi Osman A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Tepebaşı Güncel Haberler

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