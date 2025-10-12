Eskişehir'de Gazze İçin Ateşkes Programı Düzenlendi

Eskişehir'de, Filisten'e Destek Platformu tarafından Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Vilayet Meydanı'nda düzenlenen programda bir araya geldi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

Çocuklar tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin seslendirilmesinin ardından Grup Yürüyüş tarafından konser verildi.

ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü, ateşkesin ardından kenetlenmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Programı ilk planladıklarında Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Gazze için yolda olduğunu belirten Ünlü, şöyle konuştu:

"Onlar denizde giderken biz de 'Eskişehirliler olarak karada ne yapabiliriz?' diye düşündük. 'Hatimlerimizi okuyalım, Gazze için duada bir umutta bulunalım' dedik. Programı düzenledik. Çok şükür ki bu esnada ateşkes haberini aldık. Bu bir zafer kutlamasına döndü. Bu bir ateşkes bir anlaşması. Bu Gazze tam bağımsızlığına ulaştığı zaman, Filistin ve Mescid-i Aksa özgür olduğu zaman barışa dönecek, inşallah. Devletimiz bu noktada gayret gösteriyor. Eskişehirliler olarak bu meydanları doldurarak tarafımızı, duruşumuzu göstermiş olduk."

Programa, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MÜSİAD Eskişehir Şube Başkanı Oğuz Özdemir, İHH Eskişehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.